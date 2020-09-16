شعبة المصدرين تطالب بسجل للعاملين بمجمع الذهب

أكدت شعبة مصدري الذهب على ضرورة عمل سجل للعاملين بعد حصرهم بواسطة جسم معتمد. وبحث مدير عام قوات الشرطة مع شعبة مصدري الذهب تنظيم وتفعيل السلطات الإدارية بمجمع الذهب بالسوق العربي. Advertisements واستمع مدير قوات الشرطة بمكتبه أمس “الثلاثاء” بحسب صحيفة المواكب، لتنوير من رئيس الشعبة القومية لمصدري الذهب، حول الأوضاع بمجمع الذهب بالخرطوم، وقال إن هناك مخالفات للعاملين بالمجمع تشمل عدم حصرهم وإصدار بطاقات عمل لهم فضلاً عن نقص في كاميرات المراقبة للكشف عن الجريمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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