ظهور إسهالات مائية في مخيم الكلاكلة غرب ونقص في الأدوية

كشفت جولة مصادر أمس بمجمعات المتأثرين بالفيضان – مخيمات الكلاكلة غرب والكلاكلة شمال والكلاكلة جنوب ومخيم التمانيات بالسقاي – عن نقص حاد في الأدوية والمعينات العلاجية في ظل تدني صحة البيئة بسبب المياه الراكدة.

فيما أعلن المساعد صيدلي محمد صديق بمخيم الكلاكلة غرب، عن ظهور حالات للإسهالات المائية وسط الأطفال في ظل نقص في دواء الفلاجيل والمحاليل الوريدية، وقال إن بعض الأطفال لم يستجيبوا للعلاج، وتخوف من ظهور حالات للكوليرا.

وأكد عدد من المواطنين داخل المعسكر، وصول دعم من الخيرين السودانيين، ونفوا وصول أي دعم من الدول العربية، وأشاروا إلى افتقار البعض للخيام.

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وفي السياق أكدت إدارة مخيم التمانيات بالسقاي بحسب صحيفة الصيحة، وجود مشاكل تحتاج إلى حل آني وعاجل من بينها عملية إسكان المواطنين الذين هجرهم الفيضان الأخير، وطالبت اللجنة الدولة بالإسراع في إسكان المواطنين، وحول المساعدات أوضحوا أن أبناء المنطقة وكل أهل الريف بالداخل والخارج لم يقصروا في مد يد العون والدعم المادي والمعنوي.

وطالبوا بزيادة حجم العيادة الطبية التي تنشط فيها الوحدة الطبية المصرية ووزارة الصحة والوحدة الصحية بمحلية الجيلي، وحول الدعم الخارجي الكبير من دول العالم قالوا “نسمع عنه في الإعلام فقط”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)