شاهد بالفيديو ..  أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للنائب العام تاج السر علي الحبر

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للنائب العام تاج السر علي الحبر النائب العام: المواد التي تم ضبطها تشبه تلك التي انفجرت بمرفأ بيروت

النائب العام: كمية المتفجرات التي تم ضبطها كافية لنسف الخرطوم بأكملها

النائب العام: خلية إرهابية تم تفكيكها كانت تشكل خطراً على دول الجوار

النائب العام: قوات الدعم السريع نصبت 12 كميناً أسفرت عن ضبط 41 إرهابياً ومواد متفجرة كان بإمكانها أن تنسف كل العاصمة. الخرطوم(كوش نوز)

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