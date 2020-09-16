لجنة التفكيك: تكوين نقابة جديدة لكنانة وإحالة (1400) عامل لمكتب العمل

رفعت شركة سكر كنانة أسماء (1400) عامل إلى مكتب العمل بربك لاتخاذ قرار حولهم.

وأفاد مصدر بالشركة أمس، بأن العاملين تغيبوا دون إذن لفترة تجاوزات المدة المحددة قانوناً مما استدعى رفع أسمائهم لمكتب العمل، وأن الشركة ملزمة بتنفيذ قرار الأخير حولهم أياً كان.

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وفي السياق، أصدرت لجنة تفكيك النظام السابق ومكافحة الفساد، قراراً جديداً بتكوين لجنة تسيير لنقابة العاملين بكنانة بأغلبية للمجموعة المتبنية للاعتصام، وسمى القرار (34) عضواً بإضافة أربعة أسماء جديدة بمهام محددة تتمثل في حصر ومراجعة العضوية وإعداد الكشوفات وحصر واستلام أصول وممتلكات النقابة وتشكيل مكتبها التنفيذي وتعيين الضباط الثلاثة في أول اجتماع واتخاذ القرارات بالتوافق وفي حال تعذره يلجأ للتصويت، وأن تتخذ التدابير المالية الضرورية الممثلة في التصديق على الفصل الأول للموظفين بالنقابة والتزامها بالالتزامات المسبقة الواردة في مستندات رسمية تجاه الجهات الأخرى، ووجهت اللجنة الجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.

وبحسب صحيفة الصيحة أن القرار الأخير لعب فيه حزب الأمة القومي دوراً كبيراً بحيث يكون حلاً وفاقياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)