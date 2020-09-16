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الأربعاء 16 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 41 شخصا بحوزتهم متفجرات، قال إنها ”تكفي لنسف العاصمة الخرطوم”.
وقال الحبر؛ في مؤتمر صحفي إن ”قوات الدعم السريع التابعة للجيش عثرت على مواد متفجرة بحوزة 41 شخصا“، مضيفا أن ”المتفجرات المضبوطة خطرة وتكفي لنسف كل العاصمة بناء على عملية التحليل لدى الأدلة الجنائية“.
وتابع بقوله: ”نصبت قوات الدعم السريع 13 كمينا أسفرت عن ضبط متفجرات خطيرة جدا من مادة تي إن تي، ومادة نيترون (نترات الأمونيوم) التي استخدمت في تفجيرات مرفأ بيروت في لبنان“، محذرا من أنها ”تشكل خطرا أمنيا مزعجا سواء على مستوى السودان أو الدول المجاورة“.
وأشار النائب العام إلى معلومات حول ”تجارة متفجرات في مواقع مختلفة (لم يحددها)، وتمت متابعتها من ناحية أمنية واستخباراتية“، لافتا إلى ”ظاهرة بروز خلايا عنقودية إرهابية في العاصمة الخرطوم“.
وأكد أن تلك الخلايا ”مزعجة ومؤرقة لكل الأجهزة الأمنية والنيابة، ويتم التعامل معها بجدية لتفكيكها“.
ولم يقدم النائب العام السوداني أي تفاصيل أخرى حول تلك الخلايا، كما أنه لم يحدد الفترة التي تم فيها ضبط الأشخاص والمتفجرات.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. النائب العام: القبض على 41 متهما بحوزتهم متفجرات تكفي "لنسف الخرطوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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