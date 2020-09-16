عاجل.. النائب العام: القبض على 41 متهما بحوزتهم متفجرات تكفي "لنسف الخرطوم"

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 41 شخصا بحوزتهم متفجرات، قال إنها ”تكفي لنسف العاصمة الخرطوم”.



وقال الحبر؛ في مؤتمر صحفي إن ”قوات الدعم السريع التابعة للجيش عثرت على مواد متفجرة بحوزة 41 شخصا“، مضيفا أن ”المتفجرات المضبوطة خطرة وتكفي لنسف كل العاصمة بناء على عملية التحليل لدى الأدلة الجنائية“.

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وتابع بقوله: ”نصبت قوات الدعم السريع 13 كمينا أسفرت عن ضبط متفجرات خطيرة جدا من مادة تي إن تي، ومادة نيترون (نترات الأمونيوم) التي استخدمت في تفجيرات مرفأ بيروت في لبنان“، محذرا من أنها ”تشكل خطرا أمنيا مزعجا سواء على مستوى السودان أو الدول المجاورة“.

وأشار النائب العام إلى معلومات حول ”تجارة متفجرات في مواقع مختلفة (لم يحددها)، وتمت متابعتها من ناحية أمنية واستخباراتية“، لافتا إلى ”ظاهرة بروز خلايا عنقودية إرهابية في العاصمة الخرطوم“.

وأكد أن تلك الخلايا ”مزعجة ومؤرقة لكل الأجهزة الأمنية والنيابة، ويتم التعامل معها بجدية لتفكيكها“.

ولم يقدم النائب العام السوداني أي تفاصيل أخرى حول تلك الخلايا، كما أنه لم يحدد الفترة التي تم فيها ضبط الأشخاص والمتفجرات.