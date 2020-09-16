- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 16 سبتمبر 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت السلطات السودانية اليوم الأربعاء، ضبط أخطر خلية ارهابية وأكبر كمية متفجرات في العاصمة الخرطوم.
ونقل موقع "باج نيوز" السوداني الإلكتروني عن النائب العام تاج السر علي الحبر قوله، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن قوات الدعم السريع نصبت 12 كميناً أسفر عن ضبط 41 إرهابياً ومواد متفجرة خطرة بإمكانها أن تنسف العاصمة بأكملها.
وأقر بأن هناك ظاهرة لجماعات إرهابية تؤرق السلطات بالبلاد.
من جانبه، أكد كشف الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة، القبض على خلية بحوزتها كمية كبيرة من المتفجرات.
وأشار إلى أن المتفجرات تشمل 850 لوحاً لمادة "تي أن تي" و3594 كبسولة تفجير و13 لفة سلك تسجيل وأربعة جوالات بودرة نترات.
وكشف عن أن جزءاً من المتفجرات المضبوطة استخدمت في محاولة تفجير موكب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في مارس (آذار) الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. السلطات السودانية تضبط خلية إرهابية خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.