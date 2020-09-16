عاجل.. الناطق الرسمي باسم الدعم السريع: ضبطنا أنواعاً من المتفجرات

قال الناطق الرسمي باسم الدعم السريع العميد جمال جمعة: ضبطنا أنواعاً من المتفجرات مماثلة لنترات مرفأ بيروت بحوزة الخلية بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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