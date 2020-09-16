استراتيجية لموجهات السياسة الخارجية خلال (الانتقالية)

أكدت وزارة الخارجية أمس الثلاثاء، شروعها في إعداد رؤية شاملة لموجهات سياسات البلاد الخارجية في فترة الحكم الانتقالي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان وفقاً لمصادر: “شرعنا في إعداد استراتيجية تهدف لتقديم رؤية شاملة وموجهات لسياسة السودان الخارجية خلال الفترة الانتقالية”.

وأوضحت أن الرؤية تستهدي بشعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، وفق مضامين إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الانتقالية، على أن يتم ذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ.

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وأشار البيان بحسب صحيفة المواكب، إلى عرض الجوانب الرئيسية من الاستراتيجية في مشاورات موسعة مع المختصين، سواء كانوا رجال فكر أو أساتذة جامعات أو إعلاميين أو مراكز البحث، وذلك أن تُدشن رسمياً في أسبوع يخصص للدبلوماسية السودانية.

ويتوقع أن تبدأ وزارة الخارجية في العمل بالاستراتيجية فور اعتمادها من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)