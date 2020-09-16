عاجل النائب العام: قوات الدعم السريع تضبط (٤١) إرهابياً ومواد متفجرة خطرة

أعلن النائب العام تاج السر الحبر أن قوات الدعم السريع نصبت (١٢) كميناً أسفرت بحسب صحيفة السوداني، عن ضبط (٤١) إرهابياً ومواد متفجرة خطرة بإمكانها أن تنسف كل العاصمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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