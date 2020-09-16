ترتيبات لجمع السلاح والعربات غير المقننة في أنحاء البلاد

ترأس اللواء الركن يسن إبراهيم يسن بمقر وزارة الدفاع أمس الثلاثاء، إجتماع اللجنة العسكرية الأمنية الذي ضم أعضاء اللجنة من قادة الأجهزة الأمنية وناقش تقرير اللجنة الفنية العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة وعربات الدفع الرباعي والمواتر ووقف على كل المشاكل التي تعوق سير العمل.
وأمن الإجتماع بحسب (سونا)، علي مواصلة الجهود في جمع السلاح والعربات الغير مقننة والتي تدخل البلاد عن طريق التهريب وعربات الدفع الرباعي (اللاندكروزر) والمواتر في الولايات خاصة الحدودية وتم تأمين القوات اللازمة لتنفيذ هذا العمل في كل أنحاء السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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