ضبط أخطر وأكبر خلية متفجرات في البلاد

ضبطت السلطات السودانية أخطر وأكبر خلية متفجرات في العاصمة الخرطوم.

وتعلن بعد قليل النيابة العامة عن ملابسات الخلية في تنوير صحفي بمقرها في شارع الجامعة. وكشفت مصادر عليمة، عن ضبط عشرات المتهمين وآلاف العبوات الناسفة شديدة الخطورة، وقالت بحسب صحيفة السوداني، إن التحقيقات تجري مع المتهمين على نطاق واسع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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