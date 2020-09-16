إتفاق بين هيئة الأبحاث الجيولوجية وولاية شمال كردفان لاستغلال الرمال البيضاء

توصلت وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وولاية شمال كردفان لاستغلال معدن ( الرمال البيضاء) التي تتواجد في أكثر من (١٨) موقع بمنطقة بارا.

وأذن والي ولاية شمال كردفان خالد مصطفى رسمياً ببدء العمل في مشروع استغلال معدن الرمال البيضاء بعد توصلهم لاتفاق مع وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في الهيئة العامة للأبحاث يسمح بدخول الشركات للاستثمار في هذا المجال لتنمية البلاد، وأكد الوالي أن أي مورد يعظم إيرادات البلاد يعتبر، محمدة خاصة وأن البلاد تحتاج للعديد من المشروعات التي توطن الصناعات التعدينية، داعياً إلى الالتزام بتقديم المسؤولية المجتمعية للمجتمعات المحلية التي تقع في نطاقها تلك المشروعات.

من جهته كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية جيولوجي مستشار سليمان عبد الرحمن في تصريح صحفي عقب مباحثات مع والي ولاية شمال كردفان اليوم (الثلاثاء) أن الهيئة قامت بدراسات عديدة منذ العام ٢٠١٢ وحتى العام ٢٠٢٠ لتحديد كميات ونوع الرمال البيضاء التي تتواجد بمنطقه بارا بولاية شمال كردفان في مساحة تقدر ب (٥٨٣) كيلو متر مربع.

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أوضح سليمان أن الدراسات التي أجريت أظهرت نتائج مشجعة حيث وصلت نسبة نقاوة الرمال البيضاء إلى ٩٨٪ عبارة عن سيلكا صافية قال إنها تستغل في صناعات عديدة اشهرها الزجاج بأنواعه المختلفة وصناعة المسابك والمنظفات والصناعات المتطورة مثل الألياف الضوئية، مشيراً إلى اتجاههم لاستغلال (٧٠٠) طن في مرحلة أولى وقد تصل إلى (٢٠٠) الف طن في مراحل أخرى، مبيناً أن الخطوة ستسهم في إيقاف عمليات التهريب الممنهج التي تتم للرمال البيضاء.

في الأثناء كشف مسؤول مشروع استغلال الرمال البيضاء جيولوجي مستشار محمد قسم الله أن أسعار الرمال البيضاء مرتبطة بجودتها، مشيراً بحسب صحيفة أول النهار، إلى أن هناك (٥) تصنيفات للرمال البيضاء أقل تصنيف فيها يصل سعر الطن المتري إلى (١٨٠) دولار، بينما تصل في بعض التصنيفات لـ (٣٧٥) دولار، مشيراً إلى وجود رغبة لعدد من الشركات للعمل في هذا المجال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)