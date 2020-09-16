توزيع (32) ألف أسطوانة غاز طبخ في اليوم

شرعت وزارة الطاقة والتعدين في تنفيد خطة مُحكمة لضمان عدالة توزيع غاز الطبخ في ولاية الخرطوم، وقالت إنها تهدف لتوزيع (32) ألف أسطوانة في اليوم، وتسعى لتغطية حاجة ولاية الخرطوم وكافة ولايات السودان من غاز الطبخ.
وأكدت إدارة الإمدادات وتجارة النفط في وزارة الطاقة والتعدين بالتعاون مع حكومة ولاية الخرطوم، عن استعداد آليتها المكونة من لجان الخدمات والتغيير بالأحياء والقرى، والمحليات وموظفي الوزارة في إشراف خروج الغاز من المستودعات وتأمينها بالقوات النظامية لضمان وصولها لأماكن الحاجة.
ونوّهت الوزارة بحسب صحيفة السوداني،إلى وصول كميات مقدرة من غاز الطبخ بمدينة بورتسودان موجّهة لتغطية حاجة الولايات فقط.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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