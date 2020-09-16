خروج ثلاثة مطاحن عن دائرة العمل

تسبب تأخر استحقاقات مطاحن الدقيق للفترة الماضية لعدم توفر المكون الاجنبي، في خروج ثلاثة مطاحن عن العمل، وتشهد المخابز تكدساً وازدحاماً للمواطنين بسبب تراجع حصص الدقيق لأقل من “50%” وخروج معظمها من دائرة الإنتاج.

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وبحسب مصادر فإن أصحاب المطاحن عقدوا اجتماعاً مؤخراً مع وزارة التجارة وطالبوا بحسب صحيفة آخر لحظة، بضرورة ايجاد معالجات عاجلة لمتأخرات المطاحن من قبل وزارة المالية، وقدروا احتياجاتهم للفترة المقبلة بأكثر من “320” ألف طن من القمح لانسياب توزيع الدقيق للمخابز بصورة جيدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)