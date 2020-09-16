القنصل الإثيوبي بالقضارف: سودانيون يشترون أسهماً بسد النهضة

كشف القنصل الإثيوبي بالقضارف المستر محاري انتنة طورو، عن شراء سودانيين أسهماً بسد النهضة الإثيوبي.

وقال محاري في تصريح لمصادر أمس، إن عمليات شراء السودانيين للأسهم المعروضة لبناء السد تتراوح ما بين (50) إلى (100) ألف دولار، وأشار إلى أن السودانيين المشترين للأسهم بعضهم مقيمون في إثيوبيا وآخرون بولاية القضارف.

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وأوضح القنصل بحسب صحيفة المواكب، أن سد النهضة سوف يسهم في توفير الإمداد الكهربائي للسودان إلى جانب تمكين السودان من الاستفادة من الأراضي الزراعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)