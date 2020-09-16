الطاقة: انسياب المواد البترولية بالصورة الطبيعية

أكدت وزارة الطاقة والتعدين – قطاع النفط – انسياب إمداد المواد البترولية بالصورة الطبيعية لكل المنتجات (بنزين، جازولين وغاز الطبخ). حيث تم ضخ (5) ملايين لتر بنزين من مستودعي الجيلي والشجرة لتغطية حوجة ولاية الخرطوم المقدرة بحوالي (2) مليون ونصف المليون لتر، ومثلها للولايات. Advertisements وكشفت الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين بحسب صحيفة المواكب، عن ضخ (6) ملايين ونصف المليون لتر جازولين لتغطية حوجة القطاعات الاستراتيجية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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