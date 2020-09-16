الأربعاء 16 سبتمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 تواصل سلطنة عُمان مُمثلة في الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية دعمها للمُتضررين بجمهورية ‎السودان الشقيقة إثر الفيضانات التي تعرضت لها مؤخراً نتيجة الأمطار الغزيرة.

وعملت الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية على تزويد بعض المتضررين بمناطق قوز نصير وبركة الشاطئ والسليمانية وحي النيل بالريف الجنوبي لمحلية امدرمان، بالخيام بحضور سفير السلطنة في السودان ووفد من الهيئة. وكانت سلطنة عُمان قد قامت بتسيير رحالات إغاثة جوية إلى جمهورية السودان لمساعدتها، بتوجيهات سامية من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.. وتم تسيير الرحلات الجوية بواسطة طائرات نقل عسكرية من سلاح الجو السلطانى العُمانى، والتى أقلعت تباعاً ابتداءً من صباح الإثنين الماضي من قاعدة المصنعة الجوية بالسلطنة، وتحمل على متنها مختلف الاحتياجات الإنسانية الضرورية ومواد إغاثية متنوعة، وذلك بالتنسيق والتنظيم مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. سلطنة عُمان تواصل دعم متضرري الفيضانات بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.