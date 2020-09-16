الأمين العام للجالية السودانية في الشارقة: مساعدات دولة الإمارات خففت حدة آثار الفيضان

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

أكد الأمين العام للجالية السودانية في الشارقة، المستشار مرتضى الفاتح الزيلعي، أن المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات نفذت الكثير من الأعمال الإغاثية التي من شأنها تخفيف حدة آثار الفيضان ومساعدة المتضررين.

وبين المستشار مرتضى الفاتح الزيلعي أن الجالية السودانية بدولة الإمارات تتابع الظروف العصيبة التي يعيشها السودان في ظل ما يمر به هذه الأيام من كوارث طبيعية، أدت لهدم 10 آلاف منزل ومبنى، وتضرر أكثر من مليون شخص فقدوا مساكنهم، إضافة لوفاة أكثر من 100 فرد.

‏ولفت الزيلعي وفقا لموقع لـ24 أن "الجميع يتابع ما تقوم به دولة الإمارات حكومة وشعباً من جهود كبيرة ومشهودة على أرض الواقع استكمالاً لمسيرتها الإنسانية والإغاثية على كافة الأصعدة في مناطق مختلفة من العالم".

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وقال "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قامت بتسيير رحلات جوية ‏تحمل المعونات والمساعدات للمتضررين كما أطلقت حملة "ستعود الحياة للسودان" بدأت في توزيع المساعدات والتخفيف عن المتضررين، كما أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملة "من شارقة الخير إلى سودان الوفاء"، إضافة إلى إطلاق هيئة الأعمال الخيرية بعجمان لحملة مماثلة، إلى جانب زيارة وفد إماراتي السودان مرتين خلال الفترة القصيرة الماضية لتفقد المواقع المتضررة".

وأعرب الأمين العام للجالية السودانية في الشارقة عن شكره لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحكام الإمارات.