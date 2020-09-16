رئيس الجالية السودانية بالإمارات: معتادون على عطاء أبناء زايد

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

أكد رئيس الجالية السودانية في الإمارات رئيس مجلس إدارة النادي السوداني بدبي علي عبدالكريم علي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تدخر جهداً في مساعدة جمهورية السودان حكومة وشعباً، وأن أبناء السودان معتادون على مبادرات الخير من أبناء دولة الإمارات انطلاقاً من مبدأ علاقات الأخوة التي تجمع البلدين.

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وقال علي عبدالكريم وفقا لموقع لـ24: "نيابة عن الجالية السودانية في الإمارات نتقدم بخالص الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في قيادتها الحكيمة لما قدمته من مساعدات للسودانيين المتضررين من السيول والفيضانات، والدعم العيني الذي يقدر بعشرات الأطنان من مواد الإيواء، والمواد الغذائية والأدوية لكافة المتضررين".

وأضاف "نشيد بالدور المتعاظم لدولة الإمارات في دعم السودان وشعبه في كافة المحافل والمناسبات. هذا الدور الآتي من منطلق الترابط والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ومن حرص قيادة الإمارات وشعبها على دعم ومساندة أهلنا ووطننا السودان في مثل هذه الظروف وغيرها من المناسبات الأخرى. هذا الدور الذي استمر تعزيزاً للتعاون التاريخي بين شعبي البلدين الشقيقين".