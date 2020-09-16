اعتمدت مفوضية الهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم برئاسة مولانا عبد الرحيم النصري عبد الله رئاسة السيد آدم عبد الله آدم “سوداكال” رئيساً لنادي المريخ الرياضي بناء على قرار المحكمة الإدارية القومية العليا والقاضي بشطب جميع الطعون في مواجهته. Advertisements وبحسب صحيفة الصيحة، كان رئيس نادي المريخ قد ترشح وحيداً لمقعد رئاسة النادي في العام 2017. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. المفوضية تعتمد سوداكال رئيساً للمريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.