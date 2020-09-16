أمر بالقبض للمتهم الرابع وضامنه في قضية مقتل رجل الأعمال آدم بابكر

تطورات في بلاغ مقتل رجل اعمال آدم بابكر محمد الذي اغتيل غدراً بداخل متجره بالصالحة ام درمان، جيث اجلت المحكمة اليوم اجراءات المحاكمة الى جلسة اخرى ذلك لعدم احضار المتهمين من السجنلظروف الترحيل، وغياب المتهم الرابع المفرج عنه بالضمان حيث اصدرت امر بالقبض عليه “هو وضامنه” وعدم اطلاق سراحهما الا احضارهما امام المحكمة، ومن ثم حددت الجلسة يوم 27/9/2020 لمواصلة اجراءات المحاكمة.

وبحسب صحيفة الدار يذكر ان الاتهام عن الخاص يمثله الاستاذ تبن عبد الله سليمان المحامي متضامناً مع الاستاذ اسحق موسى حسن والاستاذ مي محمد عباس، واما الدفاع عن المتهمين الاساتذة فرح علي عبادي والاستاذ عبد اللطيف آدم حسن وآخرون.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)