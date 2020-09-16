تحريز نسبة كبيرة من النقد الأجنبي المتداول وتوقعات باستقرار سعر الصرف

قالت مصادر موثوقة، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، قدمت للجهات الأمنية والآلية الاقتصادية والقوة المشتركة معلومات كافية تُمكِّن الأجهزة المُختصة من وضع يدها على كل العملات الأجنبية المتداولة داخل البلاد وروابطها الخارجية.
وتوقعت المصادر بحسب صحيفة الصيحة أمس، استقرار سعر الصرف بدءاً من أمس الثلاثاء، وأضافت “وضعت الأجهزة الأمنية والرقابية يدها على نسبة كبيرة من النقد الأجنبي المتداول في السوق الأسود وكميات من الذهب غير المشغول والمُعد للتهريب”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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