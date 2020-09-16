وزير البنى التحتية: لا اتجاه لخصخصة الموانئ

أكد وزير البنى التحتية المكلف هاشم ابن عوف، عدم اتجاه الدولة لخصخصة الموانئ، وقال في تغريدة على (تويتر) أمس “إن كل ما يقال عن خصخصة للميناء وبيع هو منافي للحقيقة من بعض عناصر موتورة وجاهلة”.

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وكشف عن وصول وفد من (15) مختصاً وخبيراً من الوزارات والمؤسسات الوطنية إلى بورتسودان لمواصلة تنفيذ مصفوفة الموانئ التي تركز على الإصلاحات الإسعافية تكميلاً لمجهودات اللجنة الاقتصادية العليا، ونوه إلى أن أقصر طريق للمعلومة الصحيحة هو مصدرها، وأكد حرص الدولة على بقاء الميناء القومي في يد حكومة السودان.

وأشار الوزير بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن هم الدولة يتلخص في عمل الإصلاحات اللازمة بكفاءات وطنية ما أمكن لينصلح الحال ويكون الميناء مؤهلاً تماماً للقيام بما عليه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)