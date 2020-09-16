الامة القومي يوضّح موقفه بشأن عضويته في المجلس المركزي للحرية والتغيير

أعلن حزب الأمّة القومي عن سريان تجميد عضويته في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إلى حين معالجة الأسباب، موضحًا أنّ ذلك لا يشمل الولايات أو الهياكل الأخرى.
وأوضح الحزب أنّ تجربة الولاة المدنيين فشلت وستعرّض البلاد لمخاطر، مؤكّداً أنّ موقفه ثابت بشأن تعيين الولاة المدنيين دون توفير المتطلبات الأربع.
وأضاف” سينتظر الحزب بعض الوقت لإعادة تقييم التجربة بطريقة عادلة”.
ورحّب الحزب في بيانٍ صادرٍ بحسب صحيفة الوطن، امس بما تمّ من خطوات لتحقيق السلام، ودفع بباقة شكر لدولة جنوب السودان لنجاحهم في توفير كلّ الأجواء المناسبة لمفاوضات السلام بجوبا.
و أكّد قبول دعوة لرئيسه وجّهت له من رئاسة دولة جنوب السودان، وأشار إلى الترتيب لها لتخدم العلاقة بين البلدين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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