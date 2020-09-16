الامة القومي يوضّح موقفه بشأن عضويته في المجلس المركزي للحرية والتغيير

‎أعلن حزب الأمّة القومي عن سريان تجميد عضويته في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إلى حين معالجة الأسباب، موضحًا أنّ ذلك لا يشمل الولايات أو الهياكل الأخرى.

‎وأوضح الحزب أنّ تجربة الولاة المدنيين فشلت وستعرّض البلاد لمخاطر، مؤكّداً أنّ موقفه ثابت بشأن تعيين الولاة المدنيين دون توفير المتطلبات الأربع.

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‎وأضاف” سينتظر الحزب بعض الوقت لإعادة تقييم التجربة بطريقة عادلة”.

‎ورحّب الحزب في بيانٍ صادرٍ بحسب صحيفة الوطن، امس بما تمّ من خطوات لتحقيق السلام، ودفع بباقة شكر لدولة جنوب السودان لنجاحهم في توفير كلّ الأجواء المناسبة لمفاوضات السلام بجوبا.

‎و أكّد قبول دعوة لرئيسه وجّهت له من رئاسة دولة جنوب السودان، وأشار إلى الترتيب لها لتخدم العلاقة بين البلدين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)