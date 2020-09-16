وقفة احتجاجية للعاملين في (الرأي العام) بمجلس الوزراء اليوم

ينظم منسوبو شركة (الرأي العام) للصحافة والنشر المحدودة، وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام مباني مجلس الوزراء، ويدفعون بمذكرة الى المستشار الإعلامي بالمجلس البراق النذير الوراق لكونه المفوض الاداري والمالي بشركة (الرأي العام).

وتطالب المذكرة بتوضيح مصير العاملين بالصحيفة بعد توقفها منذ شهر يناير الماضي بقرار لجنة إزالة التمكين وتعرض العاملين للضرر، مطالبين بسداد رواتب ثلاثة أشهر “يوليو، أغسط وسبتمبر”، بالإضافة لحافز إضافي مجزٍ تعويضا عن جملة مفقودات العام 2020م وزيادة الرواتب حال استمرار الوضع.

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وبحسب صحيفة الصيحة، أن (الرأي العام) شملها القرار رقم (16) الصادر من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في يناير المنصرم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)