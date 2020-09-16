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زوجة تسرق طفل من مستشفى دنقلا لاغرب سبب

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Samira Yousif 0 تبليغ

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دونت شرطة الولاية الشمالية بلاغاً في مواجهة احدى المتهمات وذلك لسرقتها طفل من مستشفى دنقلا بعد ان غافلت العاملين، وبعد اخطار الشرطة اجريت تحريات مكثفة عن المتهمة الى ان تمكن تيم المباحث من الوصولالى المتهمة ومعها الطفل.

 

وبالتحري ومعها افادت بحسب صحيفة الدار، بانها اجهضت مرتين وهددها زوجها بالطلاق اذا لم تنجب له طفلاً، وقامت بادعاء الحمل الى ان تمكنت من خطف الطفل وادعاء ولادته دون في مواجهتها بلاغ بقسم شرطة دنقلا وحبسها الى حين اكتمال الاجراءات واعادة الطفل لوالدته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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