“حمدوك” يكشف لمصادر آخر التفاصيل حول محاولة اغتياله

كشف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، معلومات جديدة عن محاولة اغتياله التي تعرض لها في مارس الماضي، قائلاً إن التحقيقات الآن بيد الجهات المعنية من نيابة وشرطة ومخابرات بجانب جهات صديقة تساعد في القضية.

وأضاف: “آخر ما تلقيته من تقارير بهذا الخصوص، هناك تقدم كبير في التحقيقات وهناك متهمون قيد التوقيف ولا تزال التحريات مستمرة”.

إلى ذلك قال حمدوك بحسب صحيفة الديمقراطي، إنه على تواصل مع الشعب بشكل يومي، مضيفاً “طبيعة عملي هي في الواقع تواصل دائم فكل الملفات الموضوعة أمامي الآن ترتبط بقضايا متنوعة هي قضايا هذا الشعب”.

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وتابع: “نحن نعلم أن ما جئنا من أجله لن يكون سهلاً ولكنه كذلك لن يكون تقليدياً، وأحد أوجه الصعوبة أن يعتقد البعض أن عدم الظهور في قضية ما يعني أننا لا نهتم، هذا ليس صحيحاً بالطبع”.

وذكر حمدوك أن عدد من الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات هي في الأصل نتيجة اجتماعات ومشاورات، مضيفاً “ودونك القرارات الأخيرة فيما يخص التعامل بالنقد الأجنبي فهي نتجت عن متابعة جادة من جانبنا وبمشاركة المؤسسات المعنية ما أثمر قرارات لها ما بعدها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)