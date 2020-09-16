محافظ البنك المركزي: اجتماع وزراء القطاع الاقتصادي أكد ضرورة الحد من التهريب والمضاربة

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

قال محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين محمد، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن اجتماع وزراء القطاع الاقتصادي وقيادات بنك السودان المركزي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، استعرض الوضع الراهن في مجال العمل المصرفي، خاصة بالنسبة لسعر الصرف والانفلات الذي حدث في الأسابيع الماضية، وانتهى إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من التهريب والمضاربة.



وذكر محافظ البنك المركزي السوداني، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الإجراءات التي تمت الأسبوع الماضي وأدت إلى انخفاض أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، مشيرًا إلى الأكيد على تفعيل إجراءات المتابعة في الجهاز المصرفي، خاصة في مجال استرداد إيرادات الصادرات واتخاذ الإجراءات الفعالة للحدد من التهريب والممارسات الضارة والمضاربات التي أدت إلى انفلات الأسعار في بعض السلع وسعر الصرف.

وأوضح الفاتح زيد العابدين، أن إجراءات سيتم اتخاذها في الأيام القادمة تتمثل في تفعيل التفتيش والمتابعة والإشراف، معربًا عن الثقة في أن هذه الإجراءات كفيلة بأن تحد من ما حدث في الأسابيع السابقة من مضاربات وتهريب وانفلات، وكذلك استكمال مشروعات إضافية من بنك السودان المركزي، لضبط كل هذه الممارسات الضارة خلال الأيام القادمة.