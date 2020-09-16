الخارجية السودانية توضح حقيقة تجميد إسبانيا حساب سفارتها فى مدريد

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، بياناً أوضحت فيه حقيقة تجميد إسبانيا حساب سفارتها فى مدريد، موضحة أنها شرعت في التحقيق عن ذلك بالتواصل مع السلطات الإسبانية المختصة عبر سفارة السودان في مدريد نص البيان وفق صحيفة (السوداني) :

وزارة الخارجية

إدارة الإعلام والناطق الرسمي

بيان صحفي

نشرت صحيفة “السوداني” في عددها الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2020، خبراً تضمّن الإشارة إلى أن السلطات الإسبانية قد اتّخذت وعلى نحو مفاجئ، قراراً بتجميد حساب سفارة السودان بمدريد بعد أن اكتشفت عمليات تحويل لمبالغ مالية كبيرة من ذلك الحساب إلى حسابات في دول أخرى حسبما أوردت الصحيفة.

في هذا السياق، تودّ وزارة الخارجية أن توضّح الحقائق الآتية:-

أولاً: تتوفر سفارة السودان في مدريد على حساب مصرفي واحد في بنك (ساباديل)، لا يزال مفتوحاً ولم يتم تجميده، فيما تمّ إغلاق كافة حسابات السفارة المصرفية في سنوات سابقة على خلفية العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان. وتأسيساً على ما تقدّم، لم يكن أمام السفارة من خيار سوى فتح ما يسمى (حساب خزنة) بعد التشاور المسبق مع رئاسة الوزارة ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بما يمكّنها من القيام بمهامها الراتبة.

ثانياً:لم تتلق السفارة في مدريد أو رئاسة الوزارة أي مذكرة من وزارة الخارجية الإسبانية تفيد بتجميد الحساب المُشار إليه حسبما أوردت الصحيفة.

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ثالثاً: شرعت الوزارة في اتخاذ ترتيبات فورية للتواصل مع السلطات الإسبانية المختصة عبر سفارة السودان في مدريد للوقوف على الحقائق المتصلة بمزاعم تجميد حساب يتبع لحكومة السودان حسبما ورد في خبر الصحيفة.

رابعاً:كان حرياً بالصحيفة، كما دأبت، التواصل مع الإدارة المختصة بالوزارة لاستكمال المعلومات المتصلة بالموضوع حتى لا تقع في شرك المعلومات غير المؤكدة.

خامساً وأخيراً: وإعمالاً لحق الرد، ووفقاً لأعراف العمل الصحفي الراسخة، وتوضيحاً للحقائق، تطلب الوزارة من صحيفة “السوداني” الغراء نشر هذا البيان.

صدر في 15 سبتمبر 2020م

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)