التربية والتعليم توجه بتخصيص الحصة الأولى لتناول قضية السلام

وجه وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين التوم بتخصيص الحصة الأولى بالمدارس عند إستئناف العام الدراسي في 22 نوفمبر المقبل، للسلام على أن تكون حوارية بين الطلاب والمعلمين عن الحرمان من التعليم ودور النزاعات والحروب في ذلك.
وشدد الوزير وفق ( سونا ) على منع ممارسة العنف بكافة أشكالة بصورة قطعية في المدارس مشيرا الى أهمية دور التلاميذ في عملية البناء الوطني،
واكد ان رؤية الوزارة تقوم على إلتزام الحكومة بمجانية التعليم الأساسي وتوفير الوجبة المدرسية لتلاميذ مرحلة الأساس. وعدد الوزير أسباب ودواعي تأجيل العام الدراسي وذلك لعدم جاهزية المدارس التي تأثرت بالسيول والفيضانات أو التي تحتاج عملية إعادة تأهيلها لأكثر من اسبوعين، فضلاً عن عدم حصول أعداد كبيرة من الطلاب علي الكتاب المدرسي، الي جانب عدم جاهزية الولايات لتوفير الوجبة المدرسية التي تحتاج تكوين آلية لإعدادها. وأشاد الوزير بتعاون القوات المسلحة مع الوزارة في عملية توزيع الكتابين اللذين تمت طباعتهما للولايات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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