اجتماع مهم للقطاع الاقتصادي و قيادات البنك المركزي

رأس رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك الثلاثاء بمقر المجلس اجتماع وزراء القطاع الاقتصادي وقيادات بنك السودان المركزي.

وأوضح محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين محمد في تصريح صحفي وفق ( سونا) أن الاجتماع تطرق إلى الوضع الراهن في مجال العمل المصرفي خاصة مجالات سعر الصرف والانفلات الذي حدث في الأسابيع الماضية وأدى إلى إزعاج كل المجتمع السوداني،

مبيناً أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الإجراءات التى تمت الأسبوع الماضي والتى أدت إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.

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وقال محافظ بنك السودان المركزي إن الاجتماع أمّن على تفعيل إجراءات المتابعة في الجهاز المصرفي خاصة في مجال استرداد حصائل الصادر واتخاذ الإجراءات الفعالة للحدد من التهريب والممارسات الضارة والمضاربات التي أدت إلى انفلات الأسعار في بعض السلع وسعر الصرف.

وكشف الفاتح زين العابدين عن إجراءات ستتم في الأيام القادمة تتمثل في تفعيل التفتيش والمتابعة والإشراف وأضاف” نحن واثقون بأن هذه الإجراءات كفيلة بأن تحد من ما حصل في الأسابيع السابقة من مضاربات وتهريب وانفلات”

مؤكداً أن هذه الإجراءات ستستكمل بمشروعات إضافية من بنك السودان المركزي لضبط كل هذه الممارسات الضارة خلال الأيام القادمة.

وأعلن محافظ بنك السودان المركزي عن عقد اجتماع اليوم مع اتحاد أصحاب العمل لتلمس رؤية الاتحاد حول ما يحدث في الأسواق، موضحاً أن هذا العمل سيكون جماعياً مع كل الإدارات المعنية بالشأن العام خاصة في المجال الاقتصادي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)