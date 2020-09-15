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مساعدات الإمارات.. أموال وإغاثات في حب السودان (فيديوجراف)

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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

مساعدات الإمارات.. أموال وإغاثات في حب السودان (فيديوجراف)

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متابعات - اخبار الخليج 365

كشف فيديوجراف أن السودان تعاني من أزمة فيضانات خلال الفترة الحالية، كما  الإمارات من أولى الدول التي ساندت الخرطوم في أزمتها.

 

وأوضح أن أبو ظبي لم تبخل على السودان بشئ سواء ماليا أو إغاثيا منها  100 طن من مواد الإغاثة الإماراتية لأبناء السودان كما أن المساعدات تتضمن المواد الغذائية والطبية والإيوائية.

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وأشار أن  مساعدات مجلس عمان فقط يستفيد حوالي 10 آلاف شخص وأنشأت مستشفى ميداني في منطقة شمال الخرطوم لنجدة الأهالي كما أن المؤسسات الإماراتية عملت على مساعدة السودان على طريقتها حيث جمعت 10 ملايين درهم من خلال حملة اغيثوا شعب النيلين كما أن هيئة الاعمال الخيرية وزعت 5 آلاف طرد غذائي على المتضررين ونظمت جمعية دار البر  حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السودان وأطلقت  جمعية الشارقة الخيرية  حملة لإغاثة المتضررين.. فأصبح الإمارات قيادة وشعبا يساند أهالي السودان.

 

 

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