الحكومة تؤكد التزامها بمجانية التعليم

أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د.هبة محمد علي، التزام الحكومة بمجانية التعليم بمرحلة الاساس وتوفير الوجبة المدرسية لطلاب الاساس. وقالت وزيرة المالية خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء بوكالة السودان للانباء ان الدولة استطاعت طباعة كتاب الصف الاول لمادة التربية الاسلامية وكتاب الصف السادس لمادة الجغرافيا،

ونوهت الى ان الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد بسبب جائحة كورونا والفيضانات أثرت سلبا على ميزانية العام 2020 ولكن الحكومة ملتزمة بما وعدت به. واوضحت د. هبة ان حكومة الثورة تركز على اهداف التنمية المستدامة المتمثلة في التعليم الجيد والصحة، يجدر الاشارة الى ان وزارة المالية تعهدت في وقت سابق بطباعة الكتاب المدرسي بمطابع العملة وخلصت من طباعة كتابين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)