مؤتمر صحفي للنائب العام

يعقد النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر، الأربعاء الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م بمباني النيابة العامة بالخرطوم عند الساعة ١٢ ظهراً، تنويراً صحفياً مهماً للأجهزة الإعلامية وفق صحيفة السوداني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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