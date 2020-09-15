تأجيل فتح المداس

أعلن وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الامين التوم عن تأجيل فتح المدارس من يوم 27 سبتمبر الجاري الى 22 نوفمبر 2020 وذلك بسبب عدم جاهزية نسبة كبيرة من المدارس في مختلف ولايات السودان بسبب الفيضانات جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء بمنبر وكالة السودان للأنباء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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