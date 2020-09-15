شاهد بالفيديو : كيف عَبر سوداني عن امتعاضه لوصول سعر الرغيفة (10) جنيهات بالخرطوم

يظهر مقطع فيديو تم تداوله الثلاثاء على منصات التواصل الاجتماعي، شاب سوداني يبتلع “رغيفة” مرة واحدة، معبراً عن مدى صغر حجمها، وامتعاضه عن سعرها الذي وصل إلى 10 جنيهات بـ«السعر التجاري».

وكانت سلطات ولاية الخرطوم قد أقرت في يوليو الماضي انتاج خبز تجاري، على أن تكون سعر القطعة زنة (50 جرام) بـ 5 جنيهات.

إلا أن الواقع بحسب ما عكسه المقطع وفق صحيفة السوداني، كشف أن السعر قد تضاعف لتباع القطعة بـ10جنيهات، كما تناقص الوزن إلى (40جرام) دون مساءلة.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365)