يظهر مقطع فيديو تم تداوله الثلاثاء على منصات التواصل الاجتماعي، شاب سوداني يبتلع “رغيفة” مرة واحدة، معبراً عن مدى صغر حجمها، وامتعاضه عن سعرها الذي وصل إلى 10 جنيهات بـ«السعر التجاري».
وكانت سلطات ولاية الخرطوم قد أقرت في يوليو الماضي انتاج خبز تجاري، على أن تكون سعر القطعة زنة (50 جرام) بـ 5 جنيهات.
إلا أن الواقع بحسب ما عكسه المقطع وفق صحيفة السوداني، كشف أن السعر قد تضاعف لتباع القطعة بـ10جنيهات، كما تناقص الوزن إلى (40جرام) دون مساءلة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : كيف عَبر سوداني عن امتعاضه لوصول سعر الرغيفة (10) جنيهات بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.