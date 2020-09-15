توقف (50%) من مخابز الخرطوم بسبب الدقيق

أكد عضو تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم عصام عكاشة، توقف المخابز العاملة في الولاية بنسبة (50%) جراء ندرة الدقيق والغاز، وشكا مماطلة شركات توزيع الغاز في توصيله للمخابز في التوقيت المناسب وتأخرها لأكثر من شهر.

وقال وفق صحيفة (الصيحة) إن المخابز تواجه أوضاعا مأزومة، وعزا توقف عدد كبير منها لإحجام المطاحن عن الإنتاج، وأوضح أن بعضها لديه متأخرات على وزارة المالية التي لم تف بالسداد، وأشار لعدم معرفتهم بحجم توزيع الدقيق، وانتقد أداء شركة الخرطوم للأمن الغذائي التي تقوم بالتوزيع ووصفها بالفاشلة.

Advertisements

وقال عكاشة إن أصحاب المخابز عليهم مديونيات والتزامات مالية وإيجارات وأجور عمالة، ووصف الوضع بأنه غير مبشر وغالبية أصحاب المخابز تضرروا، ودعا الحكومة لرفع الدعم عن الدقيق والذي يمثل (20%) من مدخلات إنتاج للخبز والسماح لأصحاب المخابز بشراء الدقيق من السوق الحر لضمان توفير الخبز للمواطنين وتقليل المعاناة وانحسار الصفوف.

ولفت إلى أن الحل اتبع في الولايات دون العاصمة مما عقد الأمور بصورة كبيرة، وقال إن الرغيفة زنة (35) جراما تباع في الولايات بـ(7) جنيهات، وشكا من ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج حيث ارتفع سعر كرتونة الخميرة من (2400) جنيه إلى (7) آلاف جنيه وجركانة الزيت من (1600) إلى (5600) جنيه وجوال الملح من (300) إلى (3400) جنيه والعمالة من (50) إلى (120) جنيها والإيجارات من (5) آلاف إلى (30) ألف جنيه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)