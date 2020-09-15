عاجل: أميرة عقارب، القائم بالأعمال في سفارة السودان بواشنطن، هي التي حضرت حفل سلام إسرائيل والإمارات

أميرة عقارب، القائم بالأعمال في سفارة السودان بواشنطن، هي التي حضرت حفل سلام إسرائيل والإمارات والبحرين. بحسب إفادة مسؤول للصحفي واصل علي وفق صحيفة السوداني . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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