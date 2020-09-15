عاجل.. تأجيل فتح المدارس حتى 22 نوفمبر 2020

أعلن وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الامين التوم عن تأجيل فتح المدارس من يوم 27 سبتمبر الجاري الى 22 نوفمبر 2020 وذلك بسبب عدم جاهزية نسبة كبيرة من المدارس في مختلف ولايات السودان بسبب الفيضانات.



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