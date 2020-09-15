عاجل.. رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مجمع الفقه الإسلامي

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

إطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه اليوم بحضور وزير الإرشاد والأوقاف نصرالدين مفرح على البرامج والقضايا ذات الصلة بمجمع الفقه الإسلامي.

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وأشار رئيس مجمع الفقه الإسلامي دكتور عبد الرحيم آدم محمد في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الإجتماع ناقش إعمال مبدأ الوسطية في الدين واعتماد القيم الراشدة والبعد عن الغلو والتطرف.

كما ناقش الإجتماع القضايا الراهنة ومعالجتها وفق ما يتناسب مع روح الإسلام في التعاون والعمل وفق المعاملات الإنسانية الراقية، كما أمن الإجتماع على الإستفادة من وسائل التواصل الإجتماعي والتعامل معها في تقديم الإسلام بالصورة التي ينبغى أن يكون عليها.

وقال عبد الرحيم ان مجمع الفقه الإسلامي سيعمل تجاه مفاهيم الإعتدال ومناصرة قضايا السلم الإجتماعي مشيرا الى ان المجمع يقوم بعمل بحوث تساهم في الحلول الإجتماعية لقضايا النسيج الإجتماعي بالبلاد.