سهير عبدالرحيم تكتب: رسائل في بريد هؤلاء

عزيزتي الأم .. عزيزي الأب

أشحنوا أطفالكم بطاقة إيجابية لإمتحانات الشهادة السودانية .. وأخبروهم عن حبكم لهم ، أبعدوا عنهم التوتر والقلق ، وأعلموا أنهم مروا بأسوأ سنة دراسية ، وقد عانوا مايكفي .

يحتاج أطفالكم للإبتسامة والكلمة الطيبة والحضن الدافيء ، يحتاجون إلى التحفيز و تعزيز الثقة بالنفس ، يحتاجون لإزالة رهبة الإمتحان والتعامل مع الأمر بصورة طبيعية ، كونوا لهم عوناً و داعماً و سنداً ، وأبعدوا عنهم هواجس المقارنات و شحنهم بضرورة الحصول على نسبة معينة .

عزيزي رجل المرور

وجه السيد اللواءمدثر عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء جميع أفراد المرور بعدم توقيف العربات التي تحمل (استيكر) مبادرة (وصلني ) وهي المبادرة التي تعنى بتوصيل طلاب الشهادة السودانية وتسهيل عبورهم وإعطائهم الأولوية في العبور.

عزيزي المواطن في المواصلات

رجاءً لا تزاحم الطلاب في المواصلات .. أفسح لهم مكاناً فتأخرهم لدقيقة بتفرق معاهم لكن ما بتفرق معاك كتير .. لحاقهم بالإمتحان فيه تقرير لمصيرهم ، رجاءً لا تركب في أية عربة عليها استيكر (وصلني) بعض المتطوعين شكوا من مزاحمتكم .. وسكوتهم خوف إحراجكم .

عزيزي المراقب عزيزتي المراقبة

تبسمكم في وجه التلاميذ صدقة .. أمنحوهم الحب والإهتمام و خففوا عنهم الضغط والقلق و التوتر .. وأجتهدوا في تطبيق الإحترازات الصحية لمجابهة كورونا .. وأعلموا أننا نعتبركم بمثابة آباء و أمهات لهؤلاء الطلاب والطالبات.

عزيزتي الطالبة عزيزي الطالب

يجب أن تعلم أن خروجك المتأخر من المنزل يضيق عليك فرصة الحصول على وسيلة نقل مجاني .. يجب عليك الخروج مبكراً لتصل في وقت مناسب دون صغط نفسي و إرهاق ذهني.

خارج السور:

عزيزي سائق العربة وأنت في سكّتك ماشي يا ريت توصِّل طالب معاك المدرسة.. الإمتحان ببدأ الساعه ٨ صباحاً يعني ياريت توصل لينا الطالب الساعه ٧ ونص يكون في المركز.

للمزيد من الاستفسار: 0912344267

رقم الحساب بنك الخرطوم 1198132

وصِّلني عشان ألحق الامتحان.

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صحيفة الانتباهة