نقلت وكالة الأناضول التركية قبل قليل القائم باعمال سفير السودان في واشنطن وصل إلى البيت الأبيض لحضور مراسم توقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.

ولم تذكر الوكالة اسم الدبلوماسي السوداني واكتفت بتلك المعلومة في خبرها العاجل.

ورفض السودان وفق صحيفة السوداني قبل أسابيع فكرة التطبيع مع إسرائيل بحجة أن الحكومة الانتقالية الحالية غير مفوضة باتخاذ الموافقة على القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : القائم بأعمال سفير السودان في واشنطن يشارك في حفل التطبيع مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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