وزيرة العمل: تكشف عن عدد المتاثرين من السيول والفيضانات

أعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ أن ٦٥٠ ألف نسمة تأثروا بشكل مباشر بكوارث الفيضانات والسيول في السودان

وقالت لدى مخاطبتها افتتاح الورشة القطاعية لمحور العمل والتنمية والإجتماعية في اطار الفعاليات التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي الاول صباح الثلاثاء وفق ( سونا) أن التحديات تتمثل في ضرورة مواجهة التشوهات في بنية الإقتصاد التي خلفها النظام البائد وتسببت في تباين مستوى الدخل بين كافة الفئات الاجتماعية داعية لتبني أسس جديدة وفق رؤية متكاملة لإعادة بناء الاقتصاد .

ووصفت عملية تدهور قيمة الجنيه بأنها غير مبررة من منظور إقتصادي واعربت عن تفاؤلها بأن البلاد سوف تتخطى أزماتها بتضافر الجهود وعزم أبنائها من أجل غد أكثر إيجابية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)