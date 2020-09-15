(6) ملايين ونصف لتر جازولين لتغطية حوجة الزراعة والكهرباء والنقل

أكّد قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين انسياب إمداد المواد البترولية بصورة طبيعية لكل المنتجات (بنزين، جازولين وغاز الطبخ)، حيث تم تدفيع(5) ملايين لتر بنزين من مستودعي الجيلي والشجرة لتغطية حوجة ولاية الخرطوم المقدرة بحوالي (2) مليون ونصف اللتر ومثلها للولايات. وكشفت الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين، وفق صحيفة السوداني عن تدفيع (6) ملايين ونصف المليون لتر جازولين لتغطية حوجة القطاعات الاستراتيجية من زراعة وكهرباء ونقل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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