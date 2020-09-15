تجاوزات في مُعاينات قبول ضباط بشرطة الجمارك

كشفت مصادر عن حدوث تجاوزات في مُعاينات قبول ضباط شرطة الجمارك الجدد، حيث تم قبول مرشحين غير مستوفين للشروط والمعايير المطلوبة للضباط وقالت مصادر وفق (صحيفة السوداني) إنّه تمّ إقحام طالبين في المُعاينة النهائية – مُعاينة القائد – بعد أن تم إبعادهما من المُعاينة الأولى، لعدم استيفائهما الشروط المطلوبة في المرشحين للعمل ضابطين للجمارك. أحدهما ابن أخت ضابط برتبة فريق في الشرطة، والثانية ابنة أحد القادة السابقين للشرطة.

وأثارت هذه الواقعة، الاستياء والغضب وسط الضباط المرشحين للقبول، إذ تفاجأوا بعودة المرشحين المُبعدين، وعدم دخولهما معهم المُعاينات السابقة. وكان الطلاب المرشحون للقبول بالشرطة قد تلقّوا وعوداً من الفريق عماد خلف الله، الذي أقسم أمام جميع الطلاب بنادي الشرطة؛ بأنه لن يتم القبول إلا وفق معايير الكفاءة، وأن الدخول للشرطة لا يخضع للمحسوبية والواسطة.

وأضاف الفريق عماد في مخاطبته للمرشحين: (لو شفتوا اي وساطات في القبول، ده رقم تلفوني اتصلوا علي)الجدير بالذكر أنه قبل أشهر؛ تم إقصاء ابن وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، وابن أخت

نائب مدير عام الشرطة السابق الفريق عثمان يونس من ذات المُعاينات، بسبب عدم مُطابقة الشروط المطلوبة عليهما. وتُعد هذه الدفعة الأولى للجمارك بعد قيام الثورة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )