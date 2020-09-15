إنخفاض مناسيب النيل ومحطة شندي فى أعلى المستويات

واصلت مناسيب النيل إنخفاضها في معظم الأحباس بينما ظل منسوب محطة شندي في أعلى مستوياته، وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها الثلاثاء وفق ( سونا ) إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية-الأثيوبية ليوم غد (الأربعاء)، سيكون في حدود 600 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواي في حدود 150 مليون متر مكعب، وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الأربعاء على النحو التالي:

قطاع: الدمازين–سنار سيشهد إنخفاضا(في حدود 3 سم).

قطاع: سنار-الخرطوم سيشهد إستقرارا.

قطاع: الخرطوم-شندي سيشهد إستقرارا.

قطاع: شندي–عطبرة سيشهد إستقرارا.

قطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد إرتفاعا (في حدود 10 سم).

قطاع: عطبرة-سد مروي سيشهد إنخفاضا (في حدود 10 سم).

قطاع: سد مروي-الدبة سيشهد إنخفاضا (في حدود 3 سم).

قطاع: الدبة-دنقلا سيشهد إنخفاضا (في حدود 7 سم).

وسجلت محطة مدني اليوم 19.70 متراً ويتوقع أن تستقر غداً في ذات المنسوب، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.56 متراً، ويتوقع أن تسجل غداً 18.55 متراً، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.34 متراً وتستقر غدا الأربعاء في ذات المنسوب، بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.33 متراً ويتوقع أن تستقر في ذات المنسوب غداً الأربعاء وبعد غد الخميس،

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وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.62 مترا، وترتفع غداً الى 15.65 متراً، وتوالي الإرتفاع يوم بعد غد الخميس الى 15.74 متراً، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.14 متراً وتنخفض غداً الى 15.04 متراً.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)