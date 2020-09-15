الري تعلن عن استراتيجية لقطاع المياه

أعلن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، عن إعادة تأهيل وتحديث مرافق المياه في البلاد، مع منح الأولوية القصوى لتأهيل مشاريع الري والمواصلة في تنمية المشروعات الجديدة، وكذلك القطاع الفرعي لمياه الشرب، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.

وتوقع الوزير وفق صحيفة السوداني خلال مخاطبته لورشة العمل التشاورية لتحويل قطاع المياه لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ضمن الورش القطاعية للمؤتمر الاقتصادي، التي نظمتها الوزارة أن توجه الاستراتيجية خطط وأنشطة حكومة السودان وشركائها خلال السنوات القادمة،

مبيناً أن الهدف من الورشة تحديد الاستثمارات ذات الأولوية في قطاع المياه وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب السوداني كمدخل للمؤتمر الاقتصادي الوطني القادم،

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مشيراً إلى أن البلاد تمتلك موارد طبيعية دائمة بالإضافة إلى الأمطار الموسمية، منوهاً إلى أن هناك آلاف الكيلومترات تفتقر إلى الموارد المائية، مما يتطلب وضع استراتيجية مستقبلية لوزارة الري للاستغلال الأمثل لتوفير مياه الشرب والزراعة،

مشدداً على أهمية النقاش المستفيض للخروج بتوصيات تدعم المؤتمر الاقتصادي القومي لدعم التطور الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية.

من ناحيته، اعتبر آدم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الاقتصادي فرصة للحوار حول القضايا العاجلة التي تواجه البلاد والوصول للتوافق حولها.

الخرطوم( أخبار الخليج 365)