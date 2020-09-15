عاجل.. 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالسودان ولا وفيات

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات، فيما تم شفاء حالة واحدة.

Advertisements

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان عن التقرير الوبائى ليوم الأحد الماضى، أن الحالات الثلاث سُجلت فى الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 255 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 13 ألفا و 535 حالة، بينها 836 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6759 شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.