عاجل.. 650 ألف نسمة تضرّروا بشكل مباشر بكارثتيّ الفيضانات والسيول

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية، لينا الشيخ، أن 650 ألف نسمة تأثروا بشكل مباشر بكوارث الفيضانات والسيول في السودان.

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واستعرضت الشيخ - لدى مخاطبتها اليوم الثلاثاء الجلسة الافتتاحية للورشة القطاعية لمحور العمل والتنمية والاجتماعية، ضمن الفعاليات التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده الشهر الجاري - التحديات التي تتمثل في ضرورة مواجهة التشوهات في بنية الاقتصاد التي خلفها النظام البائد، وتسببت في تباين مستوى الدخل بين كافة الفئات الاجتماعية، داعية إلى تبني أسس جديدة وفق رؤية متكاملة لإعادة بناء الاقتصاد.

ووصفت تدهور قيمة الجنيه السوداني بأنه غير مبرر من المنظور الاقتصادي، معربة عن تفاؤلها بأن البلاد سوف تتخطى أزماتها بتضافر الجهود وعزم أبنائها من أجل غد أكثر إيجابية.

وأعربت عن أملها في أن ينجح المؤتمر الاقتصادي في تشخيص أسباب الحالة الاقتصادية ووضع أسس للمعالجات الناجحة.