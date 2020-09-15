يفقد سالم والسموأل.. الهلال يكتفي بالتدريبات لخوض الممتاز

يعتمد الجهاز الفنى بنادي الهلال على التدريبات التي انتظم فيها الفريق الأسبوع الماضي بقيادة المدرب الفاتح النقر، الذي يرى أن مجموعة لاعبي المنتخب التي تضم أكثر من 6 لاعبين والتي انتظمت في التدريبات، التي يخوضها النادي الأزرق منذ الأقرب لاكتمال الجاهزية إلى جانب بقية اللاعبين الذين وقف على جاهزيتهم من الإعداد، هذا وستكون مباراة الفريق فى مواجهته الأولى أمام الأهلي مروي يوم الأربعاء امتداداً للجاهزية واختبارًا لقدرات الفريق فيما تبقى من مباريات، كما سيفقد الهلال خدمات حارسه اليوغندى جمال سالم والذي لم ينتظم فى التدريبات حتى اللحظة نسبة لتواجده في مسقط رأسه لأسباب مالية تم حلها مؤخراً.

كما سيغيب السمؤال ميرغني، الذي أصيب بالتيفويد عقب فراغه من فترة الإعداد التي استمرت 11 يومًا مع المنتخب الوطني، وانتهت يوم الجمعة الماضي، وقد ظهر اللاعب في تدريبات الهلال، ملعب “الجوهرة الزرقاء” لكنه تابع التدريبين من خارج الملعب فقط، ليسقط من حسابات المدير الفني، الفاتح النقر، لمباراة الأهلي مروي.

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من جانبه أعلن القطاع الرياضي لنادي الهلال أن حارس الفريق اليوغندي جمال سالم سيصل الخرطوم يوم السبت المقبل بعد أن تسلّم مستحقاته كاملةً، وأكد القطاع أنه يتوقع وصول مدرب الأحمال معتز هراوي ومسؤول العلاج الطبيعي أحمد العابد خلال الأسبوع المقبل، وأوضح نائب رئيس القطاع الرياضي في الهلال نزار عوض مالك، أن سالم أكد بحسب صحيفة الصيحة، وصوله السبت بعد تسلُّم مستحقاته كاملة، وكذلك هرواي وأحمد العابد، ولفت نزار إلى أنهم لن يتقدموا بأي طلب لتأجيل مباريات الهلال في الدوري الممتاز، ونوه إلى أن جميع الأندية ستلعب بدون إعداد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)